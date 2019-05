"Vida por Vida", uma homenagem aos bombeiros

Foto: Antena 1

O filme ''Vida por Vida'', com o título no original ''Sauver ou Périr'', do realizador francês Frédéric Tellier foi filmado no regimento dos Bombeiros Sapadores de Paris.Inspirado em casos reais, é uma homenagem aos bombeiros.







Em Portugal ''Vida por Vida'' é um filme solidário, parte da receita dos bilhetes vai reverter para a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e para a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários.No Rendez-Vous do cinema francês, em entrevista exclusiva, à Antena 1, o realizador Fréderic Tellier, o argumentista David Oelhoffen e a atriz Chloé Stefani apresentaram o filme ''Vida por Vida''.