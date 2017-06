Partilhar o artigo Vídeo. O longo aplauso do Meo Arena em homenagem aos bombeiros Imprimir o artigo Vídeo. O longo aplauso do Meo Arena em homenagem aos bombeiros Enviar por email o artigo Vídeo. O longo aplauso do Meo Arena em homenagem aos bombeiros Aumentar a fonte do artigo Vídeo. O longo aplauso do Meo Arena em homenagem aos bombeiros Diminuir a fonte do artigo Vídeo. O longo aplauso do Meo Arena em homenagem aos bombeiros Ouvir o artigo Vídeo. O longo aplauso do Meo Arena em homenagem aos bombeiros