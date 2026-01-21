Viena fecha museus e corta na cultura devido a medidas de austeridade

Viena ganhou destaque como capital cultural europeia na era barroca e no final do século XIX, acolhendo compositores como Mozart e Beethoven e pintores como Gustav Klimt e Egon Schiele.





“Todos nós temos de economizar, essa é a realidade em que vivemos”, afirmou Matti Bunzl, diretor do Museu de Viena, um dos mais históricos da capital, segundo o britânicoA decisão causou controvérsia local, com o partido de direita Freedom Party (FPÖ) a criticar o facto de o orçamento para o evento cultural de destaque Wiener Festwochen- festival de Viena celebrado anualmente, entre os meses de maio e junho- ter sido mantido enquanto outras instituições culturais enfrentam cortes.Enquanto alguns museus menores são afetados com encerramentos completos, outros espaços, como o Prater Museum, Hermès Villa e diversas instalações de Otto Wagner- um dos arquitetos mais influentes da Áustria-, irão manter atividades, mas com horários mais reduzidos.