Vilar de Mouros. Limp Bizkit, The Prodigy e James são destaques do cartaz

Já são conhecidos os artistas e as datas do festival de Vilar de Mouros. O destaque vai para o regresso dos Limp Bizkit a Portugal. Entre as bandas confirmadas estão ainda nomes como The Prodigy, James e os portugueses Ornatos Violeta.