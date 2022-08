Vilar de Mouros regressa com os Placebo e Iggy Pop

Esta quinta-feira, além dos Placebo e dos Suede, haverá ainda concertos de The Black Teddys, Battles e Gary Numan.Para o segundo dia do EDP Vilar de Mouros, sexta-feira, estão agendadas as atuações de Non Talkers, Tara Perdida, Clawfinger, Black Rebel Motorcycle Club e Simple Minds.O festival termina no sábado com The Mirandas, Blind Zero, The Legendary Tigerman, Bauhaus e Iggy Pop.





O primeiro festival de música do país, que ainda hoje goza da fama do "Woodstock" à portuguesa, aconteceu em 1971 em Vilar de Mouros, tendo sofrido um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014.



A 1.ª edição de 1971, lançada pelo médico António Barge, contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann.





O Festival Internacional de Música Moderna Vilar de Mouros, realizado em pleno Estado Novo, no verão de 1971, recebeu, além das estrelas internacionais, alguns dos mais importantes artistas nacionais de então, como o Quarteto 1111, Duo Ouro Negro e Amália Rodrigues.



“Foram três fins de semana que mudaram a história da música ao vivo em Portugal para sempre e estabeleceram o modelo de festival de verão nacional, inspirado no Woodstock - como assumiu o fundador Doutor António Barge -, alavancando a criação de um circuito de festivais em Portugal nas décadas seguintes, já em democracia”.