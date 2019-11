Vinte e nove artistas fazem de Faro uma galeria de porta aberta durante três dias

A intenção é criar "um fim de semana das artes" em que o público é convidado a visitar os ateliês dos artistas, mas também a participar em oficinas criativas para "toda a família", de serigrafia ou arte e natureza, adiantou à Lusa Toma Svazaite, uma das organizadoras do evento.

Para além das visitas guiadas -- sábado e domingo, entre as 11:00 e as 17:00 -- há também momentos reservados ao convívio entre os artistas e o público para que se crie uma relação que permita mostrar e vender os trabalhos de forma direta "e sem intermediários", revelou.

As questões do estado da arte também não são esquecidas, com um debate sobre a criação e difusão das artes no Algarve, no sábado à tarde, e um momento de partilha de conhecimentos entre os criadores, onde se procura criar uma rede de contactos, que permita não só "que se conheçam" mas que se abra caminho "a colaborações mútuas".

Foi a curiosidade em conhecer os espaço de trabalho dos artistas e "os seus rituais" que levou Toma Svazaite e Daniela Garcia a trazerem para Faro o conceito de um evento que existe um "pouco por todo o mundo", revelou a organizadora.

"Fiquei impressionada com a recetividade à ideia, apenas dois ou três não aceitaram e alguns apenas ficaram ligeiramente desconfiados, mas aceitaram logo", destacou Toma Svazaite.

A organizadora refere que a curiosidade pela ação foi a reação da maioria dos artistas, mas que "rapidamente" se tornaram ativos "abraçando a ideia".

A mentora do evento acabou por ficar surpreendida com a quantidade de artistas -- nem todos são portugueses, mas trabalham em Faro -- que aceitaram "abrir as suas portas".

Ao todo são 18 os espaços que podem ser visitados, "um pouco por toda a cidade", mostrando o trabalho de 29 artistas, da "escultura à joalharia, ou das artes plásticas ao design e à fotografia".

A iniciativa tem início na sexta-feira, às 18:30, com a apresentação do projeto e a inauguração da exposição "Memories From The Edge - A Time for Reflection", do artista inglês Tom Leamon, na Galeria Pop-Up ARTatFARO, criada propositadamente para o evento, no número 29 da Rua Lethes, em Faro.

Todas as atividades são de entrada livre, à exceção dos `workshops`, e podem ser conhecidas na página do evento, mas as inscrições são limitadas.

São 29 os artistas que constituem a primeira edição deste projeto: Manuel Baptista, Vicente de Brito, Hermínio Pinto da Silva, Cristiano Sheppard Cruz, Ana André, Vasco Vidigal, Rosa Trindade, Filomeno Pereira de Sousa, Eduardo Pinto, Tó Quintas, Gustavo Jesus, Bertílio Martins, Milita Doré, Susana de Medeiros, Patrícia Serrão, Jorge Mestre Simão, Regis Vincent, Dina Dias, José Jesus, Corpo Atelier, Bruno Boto, Rita Belchior, Nicole Lissy, Mafalda David, Manuela Xavier, Mónica Rodrigues, Ângela Gonçalves, Catarina Canelas e Pedro Vieira.