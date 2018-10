Vinte e sete filmes a concurso em festival dedicado ao paranormal no Fundão

Lusa09 Out, 2018, 10:31 | Cultura

" A concurso, estão 11 filmes nacionais e 16 filmes internacionais. Os filmes foram selecionados entre cerca de 1.000 filmes recebidos, de todos os continentes", refere a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, entre as curtas-metragens recebidas há produções do Bangladesh, da República da Coreia, de Myanmar ou da Colômbia, sendo que do Irão chegaram 85 filmes e dos Estados Unidos da América 99.

Organizado pelo Histérico - Associação de Artes, com o apoio da Câmara do Fundão, este evento é inspirado nas características da Serra da Gardunha e nos mistérios que lhe são associados.

Além da exibição de filmes, o programa também inclui outras atividades, como um espaço de debate e conversas, duas sessões com o músico José Bonifácio, bem como um passeio guiado e de fotografia pela aldeia histórica de Castelo Novo.

A abertura do festival está marcada para sexta-feira, às 21h00, na Moagem Cidade do Engenho e d`Artes e contará com a apresentação do músico José Bonifácio.

Para as 21h30 está marcada a exibição da longa-metragem "A Floresta das Almas Perdidas", um filme que é um drama de terror e que conquistou o mundo no nicho do terror "art house". O realizador deste filme, José Pedro Lopes, estará presente nesta sessão que inclui uma conversa e troca de ideias.

A exibição dos filmes a concurso decorre no sábado, com os filmes de categoria nacional a serem apresentados a partir das 15h00 e exibição das curtas-metragens internacionais a partir das 22h00.

Os vencedores do concurso e respetivos prémios serão conhecidos no domingo, às 15h30.