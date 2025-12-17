Violino "Del Gesú" vendido em leilão por 2,3 milhões de euros em Paris

O instrumento atingiu o valor final de 2.314.800 euros, incluindo despesas, confirmando o elevado interesse de colecionadores por exemplares do mestre de Cremona. Atualmente, conhecem-se menos de 150 violinos fabricados por Guarneri, que são disputados pela sua potência sonora e expressividade, características que muitos especialistas consideram superiores às das obras do seu contemporâneo Antonio Stradivari.

Este exemplar específico pertenceu à coleção privada do mecenas e cientista Philippe Dennery. No seu interior, etiquetas manuscritas testemunham a ligação profunda de grandes músicos ao instrumento: o violinista Eugène Ysaÿe descreveu-o em 1928 como o seu fiel companheiro de vida, sentimento subscrito anos mais tarde pelo virtuoso Isaac Stern. Ao longo dos séculos, outros nomes lendários como Paganini e Yehudi Menuhin também escolheram violinos deste luthier pela sua ressonância excecional.

Stéphane Aubert, vice-presidente da Artcurial, sublinhou que a venda de uma peça deste calibre é um acontecimento mundial, dada a raridade e o mistério que rodeiam o som incomparável dos "Del Gesù". O instrumento agora leiloado destaca-se por um espectro tonal rico que permite uma projeção extraordinária em salas de concerto, unindo graves profundos a agudos penetrantes com uma versatilidade expressiva quase ilimitada.