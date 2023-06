Este precioso instrumento vai ser tocado pelo violoncelista e professor Levon Mouradian, acompanhado por Carolina Coimbra, na harpa.Uma oportunidade rara para ouvir o som de um instrumento com quase 300 anos.

O concerto realiza-se às 18h00, na estação do metropolitano do Alto dos Moinhos, em Lisboa, com entrada a seis euros.