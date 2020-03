Visitas guiadas e teatro assinalam hoje centenário do edifício do São João no Porto

O programa, que assinala os 100 anos do edifício assinado pelo arquiteto Marques da Silva, foi apresentado a 11 de fevereiro pelo diretor artístico, Nuno Cardoso, e pelo presidente do conselho de administração, Pedro Sobrado, numa altura em que foi anunciado que o TNSJ terá uma companhia "quase" residente com seis atores e fechará para obras durante seis meses em 2021.

O arranque da programação conta com a reposição de "Turismo Infinito", peça de 2007 que parte de textos de Fernando Pessoa, com encenação de Ricardo Pais, antigo diretor artístico do TNSJ.

Com João Reis no elenco, a peça será apresentada hoje às 22:00, depois de uma cerimónia oficial de comemoração do centenário agendada para as 20:30.

Antes, este "Dia de Festa", nome dado ao programa de comemorações, ficará marcado pela projeção às 16:00 na Praça da Batalha, de "Castro", peça com encenação de Nuno Cardoso que se estreou quinta-feira, no Teatro Aveirense, em Aveiro.

No Porto esta peça, escrita na segunda metade do Século XVI pelo poeta António Ferreira, estará em cena de 27 de março a 18 de abril.

Hoje, ao longo do dia, será ainda possível fazer visitas guiadas especiais ao TNSJ, orientadas por figuras do tecido teatral português, bem como por personalidades ligadas à cidade do Porto.

Paralelamente, um outro espaço também gerido pelo TNSJ, o Mosteiro de São Bento da Vitória, estará aberto para visitas das 10:30 às 12:30.

Este espaço também foi o eleito para acolher a exposição "Noites Brancas", uma mostra que foi renovada e conta com novos cenários, figurinos e objetos cénicos das produções mais marcantes do TNSJ.

Soma-se, entre as 17:00 e as 19:00, a leitura de textos da pós-graduação em Dramaturgia da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE).

Já o terceiro espaço da "coroa" do TNSJ, o Teatro Carlos Alberto (TeCA), estará dedicado ao convívio de várias gerações ao acolher apresentações dos clubes de Teatro Sub-18 e Sub-88, os quais se iniciaram em outubro do ano passado.

Os participantes destes clubes apresentam em dezembro o resultado do seu trabalho em duas peças: "Once Upon a Time na Cantina" e "Once Upon a Time no Autocarro".

O TeCA acolhe ainda, entre as 11:00 e as 13:00, uma `masterclass` de Nuno Cardoso da companhia "quase" residente do TNSJ que contará a "História do Teatro Ocidental em Duas Horas".

Inaugurado a 13 de maio de 1798, o então Real Teatro São João foi o primeiro edifício construído de raiz no Porto para a apresentação, em exclusivo, de espetáculos culturais.

Um incêndio, em 1908, acabou por destruir o edifício que foi comprado pelo Estado em 1992. Antes, a 07 de março de 1920, o edifício foi reinaugurado após obras de recuperação.

As atividades de hoje nos três espaços do TNSJ têm entrada gratuita.

A cerimónia oficial, às 20:30 e vai contar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Cultura, Graça Fonseca, antecedendo a representação de "Turismo Infinito", às 22:00, segundo o programa anunciado.