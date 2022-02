Voar por Lisboa, Cascais e Sintra com os pés assentes na terra

Lisboa Story Center

Abriu no Lisboa Story Center um simulador de realidade virtual que, através de imagens recolhidas por drones leva o visitante pelo ar numa sensação de voo, passando por cima de monumentos e locais emblemáticos; da Praça do Comércio à Torre de Belém, pela Baía de Cascais, Palácio da Pena, Palácio de Monserrate ou Quinta da Regaleira.