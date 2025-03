Westway acrescenta imagem a evento em Guimarães que reúne "criação, formação e fruição"

Nas palavras do diretor do evento, Rui Torrinha, o Westway (cujo Lab é uma das três vertentes, a par do Live e do Meeting) é "uma plataforma de deteção de talentos", que tem dentro de si "um festival, uma conferência e um conjunto de residências", ou seja: "Junta a criação, a formação e a fruição".

Destinado a profissionais do setor da música - que vão trabalhar, debater e mostrar as suas criações a programadores -, mas também ao público, o Westway acontece em Guimarães entre 09 e 12 de abril, desta feita também com os olhos postos no cinema, em colaboração com a produtora Bando à Parte, contando com apresentações pelo realizador e produtor português Rodrigo Areias e pelo realizador finlandês Aki Kaurismaki, a par do músico português The Legendary Tigerman.

O Westway deste ano vai também abordar o facto de Guimarães ser Capital Verde Europeia no próximo ano, contando com uma parceria com o Laboratório da Paisagem.

Na dimensão Lab, vão estar em residência, no Centro de Criação de Candoso, Catuxa Salom, Estêvão, Luís Contrário, Malinwa, Nobre, TEll A ViSiON e SHY, que depois vão apresentar os resultados no café-concerto do Centro Cultural Vila Flor.

No programa de concertos, estão previstas as atuações de Chico Bernardes, C`Mon Tigre, Collignon, emmy Curl, Fidju Kitxora, Homem em Catarse, IBSXJAUR, JoeJas, Lana Gasparøtti, Maria Chiara Argirò, Maidavale, Martha Da`ro, Them Flying Monkies e Visco, entre outros.

Para o programa de debates, estão confirmadas as presenças de vários especialistas nacionais e internacionais.

O Westway deste ano conta ainda com um encontro da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses dedicado à música, disse Rui Torrinha, que realçou que se vai tentar que seja "um contributo para reforçar as relações de circulação a nível nacional no âmbito da música".