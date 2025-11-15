"Where To Land" de Hal Hartley vence "Grande Prémio" do Lisboa Film Festival

Segundo a organização da 19.ª edição do Leffest, na seleção oficial em competição, o júri acentuou a "originalidade, brilhantismo e profundidade" desta "pequena joia" representada pelo filme "Where To Land", de Hal Hartley, com Bill Sage, Kim Taff, Katelyn Sparks e Robert John Burke.

O "Grande Prémio do Júri João Bénard da Costa" foi atribuído a "Miroirs No.3", de Christian Petzold, com Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs e Philip Froissant, destacado pelas suas "excelentes interpretações e enorme liberdade ao explorar um universo próximo e comovente".