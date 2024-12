"Wicked" depois do musical ter conquistado o palco na Broadway, um filme chega agora ao cinema. "Wicked" é um filme musical realizado por Jon M. Chu com Cynthia Erivo e Ariana Grande nos principais papéis.

É a história do passado das bruxas da Terra de Oz, revela as origens da Bruxa Má do Oeste e da Bruxa Boa do Sul. O filme "Wicked" está dividido em duas partes, a primeira parte chegou aos cinemas em 2024, a segunda estreia em 2025.