“Woyzeck” exibe-se no Teatro da Comuna

Encenada por João Mota, que a considera a obra-prima do dramaturgo alemão, “Woyzeck”, baseada na história verídica de um soldado que comete homicídio da amante e acaba executado.Protagonizada por Hugo Franco, a versão de “Woyzeck” do Teatro da Comuna conta também com as interpretações de João Grosso, Almeno Gonçalves e Carlos Paulo, entre outros atores.“Woyzeck” fica em cena até 7 de maio, com récitas à quarta e quinta-feira, às 19h00, à sexta-feira e sábado, às 21h00, e, ao domingo, às 16h00.