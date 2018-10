Xutos & Pontapés abrem ciclo "Arena Live" em Lisboa, que conta com quatro estreias

Lusa02 Out, 2018, 09:17 | Cultura

Aos Xutos, que somam 13 álbuns editados em cerca de 40 anos de carreira, sucedem-se Sérgio Godinho e convidados, com o seu mais recente álbum, "Nação Valente", a 5 de novembro, na sequência de espetáculos a acontecer às segundas-feiras, às 22h00, no palco central do Arena Lounge do Casino Lisboa, até ao fim do ano (exceto na noite de natal, 24 de dezembro).

A 12 de novembro, Carolina Deslandes é a primeira de quatro estreias neste ciclo de concertos, que acolhe também, pela primeira vez, o músico angolano C4 Pedro, a 26 de novembro, e os Linda Martini e Papillon, respetivamente, a 10 e 17 de dezembro.

Carolina Deslandes é apontada pela Estoril Sol como "uma das maiores artistas da atual geração de cantores e compositores portugueses", recordando os "milhões de visualizações" que regista, na plataforma de vídeo `Youtube`. Em abril último, Carolina Deslandes editou o seu terceiro álbum, "Casa".

No dia 19 de novembro, atuam Os Azeitonas, que este ano editaram um novo CD, "Banda Sonora", o quinto álbum de estúdio da banda portuense.

C4 Pedro estreia-se no palco do Arena Lounge, a 26 de novembro, num espetáculo centrado no "álbum `King CKWA`, que reúne êxitos como `Tu és a Mulher`, `Spetxa One` ou `African Beauty`", segundo o casino.

Os HMB regressam ao Arena Lounge no dia 3 de dezembro, depois das atuações nos ciclos de 2015 e 2016, seguindo-se a estreia, neste ciclo, do quarteto Linda Martini, para apresentar o álbum homónimo, editado este ano.

Outra estreia neste palco do Casino Lisboa é de Papillon, no dia 17 de dezembro. Papillon é o `nome artístico de guerra` de Rui Pereira. "Poeta da era moderna, Papillon mistura a sua escrita afiada ao ritmo e ao sentimento que lhe são inatos; o seu nome emergiu no cenário do hip-hop `tuga` com a participação memorável na Liga Knock Out".

Num "concerto especial", os Gospel Collective atuam na noite do Dia de Natal, 25 de dezembro, o único espetáculo do ciclo a uma terça-feira, que encerra no último dia do ano, "em plena noite de `réveillon`" com os The Gift, presença já habitual neste cartaz.

A banda da vocalista Sónia Tavares sobe ao palco central do Arena Lounge para interpretar "os seus grandes êxitos, entre os quais se destacam várias composições de `Altar` (abril de 2017), o mais recente disco de originais coproduzido e cocomposto com Brian Eno, e misturado por Flood".

No ano passado, assistiram ao ciclo "Arena Live" cem mil pessoas, segundo números da organização, dados à agência Lusa