Xutos & Pontapés e Bárbara Tinoco integram programação da Festa do Livro em Belém

A 8.ª Festa do Livro em Belém, iniciativa do Presidente da República, decorre entre 04 e 07 de setembro nos jardins do Palácio de Belém, este ano com 72 editoras presentes.

"Com entrada livre, serão quatro dias de leituras, debates, muitos livros, muita música, jogos didáticos e apresentações. Estão presentes 72 editoras, que representam um total de 285 marcas editoriais, com 124 bancas", pode ler-se numa nota oficial.

A Festa do Livro em Belém, uma iniciativa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, criada em 2016 com o objetivo de "promover obras e autores de língua portuguesa", vai este ano para a sua oitava edição e conta com a organização da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e a parceria das Bibliotecas Municipais de Lisboa.

Entre 04 e 07 de setembro, as editoras participantes promovem sessões de autógrafos com escritores e lançamentos de livros.

A abertura oficial será no dia 04, pelas 18:30, mas nesse dia as portas já estarão abertas ao público desde as 16:00. Já depois das bancas estarem fechadas, haverá um concerto de Carolina Deslandes.

No dia 05, a abertura das portas acontece às 10:00, até às 21:00, realizando-se depois um concerto do Rui Veloso Trio.

Para dia 06, o público pode aceder a Belém a partir das 11:00, até às 21:00, para visitar as várias bancas, começando pelas 21:30 o concerto de Bárbara Tinoco.

No último dia, 07 de setembro, as portas abrem às 11:00. Para as 17:00 está previsto um debate sobre "Portugal e o Futuro" que terá como oradores a ex-líder do PSD Manuela Ferreira Leite e o sociólogo António Barreto, sendo o moderador Pedro Mexia.

A edição deste ano terminará com um concerto dos Xutos & Pontapés.