Yuri Firmeza conquista Prémio Aquisição do Festival Fuso de videoarte de Lisboa

Lusa02 Set, 2019, 16:25 | Cultura

Os vencedores da 11.ª edição do festival foram anunciados no domingo à noite, no Museu da Marioneta, em Lisboa, tendo sido também atribuída uma menção honrosa ao filme "Soul Blindness", de Margarida Paiva.

O júri do festival decidiu atribuir o Prémio Aquisição, no valor de 2.500 euros, a uma obra que reflete sobre a dimensão política e poética dos vulcões "pela sensibilidade e honestidade do filme, pela qualidade e pela atualidade do tema, assim como por representar, a seu modo, um certo experimentalismo inerente à vídeo arte".

A atribuição da menção honrosa ao filme "Soul Blindness", de Margarida Paiva, foi justificada "pela qualidade do trabalho, a sofisticação da imagem e poesia do tema", segundo o júri.

O júri foi composto por Margarida Chantre (Fundação EDP/MAAT), os artistas Antoni Muntadas e Irit Batsry, a curadora e investigadora Isabel Nogueira, e Luciano Scherer & Maíra Flores, vencedores da `Open Call` Fuso 2018.

O Prémio Incentivo Fuso Restart, no valor de 1.500 euros, em recursos e meios técnicos para realização de novo projeto, eleito pelo público na sessão de apresentação da Open Call, foi atribuído ao artista visual João Paulo Serafim, pelo vídeo "Extinct Birds".

A 11.ª edição do FUSO começou a 27 de agosto e realizou-se em vários espaços da cidade: Travessa da Ermida, Praça do Carvão MAAT, Jardim do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, Claustro do Museu Nacional de História Natural e da Ciência e Claustro do Museu da Marioneta (Convento das Bernardas).

A sustentabilidade foi o mote desta edição do festival, com entrada gratuita.

Para esta edição da `Open Call` foram recebidos 147 vídeos e selecionados 14 por Jean-François Chougnet, diretor artístico do Fuso, e os trabalhos foram apresentados no dia 29 de agosto, às 22:00, na Praça do Carvão do MAAT.

Desde 2009 que o festival apresenta obras em videoarte em espaços ao ar livre, em Lisboa, como jardins e claustros de museus, com entrada livre, acolhendo artistas, curadores, público em geral, instituições portuguesas envolvidas nesta prática artística, e ainda especialistas e responsáveis por coleções internacionais.

Entre os artistas que participaram nesta 11.ª edição estão Cinza Nunes, com o vídeo "Périot Meets Acconci", Gonçalo Nogueiro Neves, com "What Really Goes Through Our Minds: The Times They Are A-Changin", sobre o consumo constante de tecnologia, e o artista plástico Isaque Pinheiro, com "A Gregos e a Troianos", um vídeo pensado e construído enquanto desdobramento de uma obra escultórica interativa e performativa, também da sua autoria.

O Fuso - Anual de Vídeo Arte Internacional de Lisboa estava inserido no programa Lisboa na Rua, promovido pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), do município de Lisboa.