Compras online em lojas fora da União Europeia passam a pagar IVA

A partir desta quinta-feira, todas as compras feitas online em lojas fora da União Europeia passarão a pagar IVA independentemente do valor do produto. Até agora, existia isenção de IVA para compras inferiores a 22 euros. As novas regras servem para incentivar as compras dentro dos países da Zona Euro.