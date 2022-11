1% em 2023. OCDE revê em baixa previsão de crescimento económico em Portugal

Para o ano em curso, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico mostra-se mais otimista e espera um crescimento de 6,7 por cento, contra os anteriores 5,4. Em 2024, segundo as projeções da OCDE, o crescimento português poderá ser de 1,4 por cento. Recorde-se que o Governo espera uma progressão do PIB de 1,3 por cento em 2023, na sequência de um crescimento de 6,5 por cento este ano.







a organização estima, para 2023, um índice harmonizado de 6,6 por cento, abaixo dos 8,3 de 2022, ao passo que o Governo de António Costa aponta para uma taxa de quatro por cento.



A OCDE leva em linha de conta, no insuficiente para preservar o poder de compra. O quadro para as famílias, sublinha a organização, é pressionado pela alta de preços nos domínios da energia e das matérias-primas. Isto “apesar das medidas de apoio avaliadas em 1,6 por cento do PIB em 2022”. José Manuel Rosendo, correspondente da Antena 1 em Paris



A taxa de desemprego deverá superar os 6,1 por cento este ano – a anterior estimativa era de 5,8 por cento -, agravando-se para 6,4 em 2023.

Contas públicas

O défice orçamental deverá, ainda segundo a OCDE, fixar-se este ano em 1,8 por cento, aquém da estimativa do Governo, que aponta para 1,9. Em 2023, deverá ficar em 0,6 por cento, previsão que fica igualmente abaixo dos 0,9 por cento calculados pelo Ministério das Finanças. "Garantir uma implementação eficaz do Plano de Recuperação e Resiliência vai impulsionar a infraestrutura verde, a eficiência energética e a capacidade de produção de energia renovável, contribuindo para conter o abrandamento em 2023", observa a OCDE.



O rácio da dívida pública sobre o PIB de Portugal, na ótica de Maastricht, deverá fixar-se nos 115,9 por cento em 2022 e nos 109,9 no próximo ano.



Relativamente à economia global, a OCDE prevê crescimentos de 3,1 por cento este ano e de 2,2 no próximo. A Zona Euro deverá progredir 3,3 por cento em 2022, para abrandar em 2023, não indo além de 0,5 por cento.



A organização faz assentar as suas previsões nos impactos da guerra desencadeada pela Rússia na Ucrânia, desde logo as interrupções nas cadeias de abastecimento, a escalada dos preços da energia e o agravamento das taxas de juro.