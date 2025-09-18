1.340 milhões de euros para 12 mil habitações com arrendamento acessível

A primeira fatia, no valor de 450 milhões de euros do total do financiamento, foi assinada esta quinta-feira na residência oficial do primeiro-ministro.

O objetivo para financiar estas habitações - construção e reabilitação - é “criar um parque habitacional de longa duração com rendas abaixo do preço de mercado”, lê-se no comunicado do Ministério das Infraestruturas e Habitação.





Os 1.340 milhões de euros vão construir e renovar 12 mil habitações para arrendamento acessível.



Após a assinatura do contrato de financiamento, Luís Montenegro apresentou Portugal como “uma referência no que diz respeito à estabilidade económica e financeira”.





O primeiro-ministro defendeu que a "falta de confiança do mercado" provocou, em parte, a diminuição do investimento na área da habitação.





"as regras não vão mudar a meio do jogo".



O primeiro-ministro assegurou que o país tem todas as condições que garantem a aplicação atempada e total da verba. Por isso, deixou a garantia que, com este Governo, "as regras não vão mudar a meio do jogo".