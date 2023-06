150 mil inquilinos começam a receber apoio à renda mas há dados desatualizados

Já em maio começaram a ser apoiadas cerca de 35 mil famílias. É um grande esforço financeiro, passando a haver, assim, cerca de 185.000 famílias abrangidas pelas medidas de Apoio às Rendas. Continuamos focados nas políticas de habitação. Continuamos a apoiar as famílias. — António Costa (@antoniocostapm) June 19, 2023

A maioria vai receber o apoio pela primeira vez, juntando-se assim aos beneficiários da Segurança Social que já tinham recebido a ajuda em maio.Os apoios com valor mensal abaixo de 20 euros vão ser pagos apenas de seis em seis meses. Um apoio que pode ir até aos 200 euros por mês, sendo que o valor médio ronda os 100 euros.A medida faz parte do Programa Mais Habitação e tem um custo anual de cerca de 240 milhões de euros.O Governo volta a alertar para a necessidade dos beneficiários terem o número de identificação bancária atualizado quer na Autoridade Tributária, quer na Segurança Social direta, uma vez que o apoio é pago em exclusivo por transferência bancária. Alertam ainda que o número de identificação da Segurança Social tem de estar presente.Ouvida pela jornalista Rita Colaço, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, admite contudo que cerca de 20 mil arrendatários estão sem os dados atualizados, o que é importante para o dinheiro chegar à conta.Têm direito ao apoio os inquilinos com uma taxa de esforço igual ou superior a 35 por cento e rendimentos coletáveis anuais até 38 mil euros e com contratos de arrendamento ou subarrendamento para habitação permanente celebrados até 15 de março deste ano.O apoio é individual, sublinha a ministra.