1.º Maio. Primeiro-ministro e Rui Rio trocam acusações sobre recuperação de salários

O primeiro-ministro assinalou o Dia do Trabalhador a escrever que o Governo vai continuar com o objetivo de reforço do peso dos salários no Produto Interno Bruto. Rui Rio respondeu que o PS não conseguiu em seis anos de governo recuperar totalmente o país da bancarrota que tinham criado.