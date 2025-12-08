69% em Portugal. Eurobarómetro mostra que euro conserva apoio dos cidadãos

A maioria dos inquiridos da área da moeda única considera que o euro tornou as viagens mais fáceis e menos dispendiosas.



O inquérito quis também apurar em que sectores devem ocorrer reformas com vista a impulsionar o crescimento e o emprego.

O últimorealizado pela Comissão Europeia, cujos resultados foram conhecidos esta segunda-feira, indica queUma expressiva maioria - 70 por cento dos inquiridos - considera que a moeda única é boa para o próprio país.quando fazem compras em diferentes países da área do euro, incluindo na Internet.- 71 por cento dos europeus e 65 por cento a nível nacional.– 69 por cento a nível europeu e 63 por cento dos portugueses -, médias sempre inferiores às da União Europeia.