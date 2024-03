Três em cada quatro famílias portuguesas têm dificuldade em pagar as contas. Os dados do barómetro anual da DECO Proteste revelam que a principal causa está no preço da habitação.

Alentejo e Centro são as regiões onde se vive com mais dificuldade. Castelo Branco é o distrito onde as famílias mais sentem o aperto financeiro.