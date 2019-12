7,5 milhões de euros reforçam mecanismos de ajuda a sem-abrigo

Foto: Rafael Marchante - Reuters

A Ministra do trabalho anuncia que os sete milhões e meio de euros previstos no Orçamento do Estado para a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-abrigo vão servir para reforçar soluções inovadoras para este problema.