A evolução da economia portuguesa em gráfico

O ano de 2007, onde nos últimos três meses desse ano Portugal registou um crescimento de 2,8 por cento, o mesmo do arranque deste ano. Depois, a economia portuguesa ressentiu-se com a crise financeira internacional e entrou em recessão. Nos primeiros três meses de 2009 caiu 4,3 por cento.



Iniciou-se então uma recuperação e, no segundo trimestre de 2010, cresceu 2,5 por cento.



Portugal voltou a entrar em crise e em 2011 pediu o resgate internacional.



No final de 2012, no pico do ajustamento, a economia encolheu 4,5%.



A partir daí o desempenho tem vindo a melhorar.



E culminou agora nestes primeiros três meses do ano em que Portugal registou um crescimento de 2,8 por cento.