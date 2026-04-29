A importância da saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP

Embora a produção da OPEP seja dominada pela Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos (EAU) possuíam a segunda maior capacidade de produção ociosa. Por outras palavras, eram o segundo produtor de equilíbrio mais importante, capaz de aumentar a produção para ajudar a aliviar os preços.

“Guerra” de preços entre Abu Dhabi e Riade

Já existe um oleoduto em uso intenso atualmente, mas será necessária mais capacidade para lidar com o aumento da produção e com a mudança permanente na fluidez e no custo do tráfego de petroleiros no Golfo.



Hidrocarbonetos serão substituídos por outras fontes de energia

A saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP poderá desencadear um efeito dominó, e haverá uma pressão considerável sobre a Arábia Saudita.