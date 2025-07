A levar cada vez mais passageiros, Carris Metropolitana pede obras nos terminais para evitar "tensões"

(em atualização)



Satisfeito com a adesão registada, o administrador Rui Lopo diz que os terminais precisam de "adaptações" e que isso leva "tempo e paciência".



Numa conferência de imprensa para fazer o balanço do último ano de atividade, a Antena 1 recordou a situação que aconteceu no terminal da Portela de Sintra, em que um autocarro ficou com a porta partida de tão cheio que estava, depois de uma entrada de passageiros feita aos empurrões.



Questionado sobre se a procura crescente registada nos autocarros e nos terminais está a levar a mais problemas semelhantes, Rui Lopo reconhece que "já houve mais situações tensas".



"O fundamental é não desistir e criar andamento para que as coisas se resolvam, e está a criar-se andamento nos diferentes layers", referindo-se às câmaras municipais e outros intervenientes em soluções de futuro, mas também a pensar no curto prazo. Rui Lopo anunciou que o terminal da Portela de Sintra vai ter obras em breve, para redistribuir as carreiras pelo lado norte e sul da estação.





Sobre a crescente procura, os concelhos da Moita e de Palmela foram os que tiveram o maior crescimento da média de passageiros transportados de autocarro, chegando aos 28 por cento, enquanto o Barreiro fixou-se nos 26 por cento.



Com exceção de Alcochete e Sesimbra, todos os municípios da margem sul do Rio Tejo registaram subidas superiores a 20 por cento, ao passo que, na ponta oposta, os crescimentos mais modestos foram em Loures, Odivelas (ambos com oito por cento) e Alcochete (11 por cento).



De maio de 2024 para maio de 2025, a média diária de validações de passageiros subiu de 619.007 para 710.529.



Olhando para dados globais, entre os meses de maio dos dois anos o número total de passageiros cresceu de 15.345.047 para 17.703.589.



Nos dados apresentados pela Carris Metropolitana relativos à sua operação no último ano, apenas 8% das viagens tiveram um atraso superior a cinco minutos desde o início de 2024, com um atraso médio registado de dois minutos. Mais de 97 por cento dos serviços foram cumpridos na Área Metropolitana de Lisboa.