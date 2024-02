Um português que trabalhou em várias corretoras financeiras no Chipre admite, pela primeira vez, que está montado um esquema internacional para burlar cidadãos europeus.

Este homem confirma as suspeitas reveladas pela RTP, há três semanas, que davam conta de várias centenas de portugueses enganados e que ficaram sem milhares de euros.



Uma reportagem para ver na íntegra esta sexta-feira, após as 21h00, no programa A Prova dos Factos.