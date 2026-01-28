Abanca descarta mais cortes de pessoal em Portugal

"Não vai haver novos processos de nada, ao contrário", disse o presidente executivo (CEO) do grupo Abanca, Francisco Botas Ratera, numa conferência de imprensa em Santiago de Compostela, Galiza, Espanha, onde o banco tem sede.

Francisco Botas Ratera afirmou que o Abanca está neste momento num "processo de detetar talento" em Portugal, para contratar pessoas para o desenvolvimento de determinadas áreas, sem dar mais detalhes.

O grupo concluiu no último trimestre de 2025 a integração do Eurobic, que comprou em 2024, e fechou 24 agências em Portugal, por haver "balcões colados" das duas marcas, disse o CEO, que acrescentou que está já em marcha um plano de abertura e relocalização de novas agências.

Ao mesmo tempo, o Abanca avançou com um programa de saídas voluntárias e pré-reformas que deverá abranger 120 pessoas quando estiver concluído.

Segundo Francisco Botas Ratera, a adesão ao programa de saídas voluntárias está a terminar e decorreu de "maneira positiva e com consenso", com o grupo a ter neste momento em Portugal um quadro de pessoal de 2.015 pessoas.