Abanca integra 430 colaboradores e 70 mil clientes do Deutsche Bank Portugal

Lusa12 Jun, 2019, 14:40 | Economia

Numa conferência de imprensa, na sede do Abanca em Lisboa, o presidente do banco, Juan Carlos Rodríguez, congratulou-se com a conclusão de um processo que considera "importante" e de "valor estratégico enorme" no posicionamento do banco no mercado ibérico.

Juan Carlos Rodríguez referiu também que não vê necessidade de transferir colaboradores de Espanha, uma vez que o banco conta já com 19 anos de presença em Portugal, com uma equipa liderada pelo responsável para Portugal, Pedro Pimenta, que considera capaz de levar o negócio "a bom porto".

O Abanca conta agora com 70 balcões em Portugal, presentes em 16 distritos, e com 500 colaboradores (os que foram integrados do Deutsche Bank e os que já estavam com o Abanca Portugal), no entanto Juan Carlos Rodríguez não descartou a hipótese de, no futuro, alargarem o número de balcões, marcando presença nos distritos onde ainda não estão.

Em 22 de junho do ano passado, a Autoridade da Concorrência deu `luz verde` à compra do negócio de retalho em Portugal do Deutsche Bank, considerando que o negócio "não é suscetível de criar entraves significativos" à concorrência efetiva nesse mercado.

O Deutsche Bank Portugal transferiu toda a sua carteira de clientes da área de Particulares e de Pequenas Empresas, continuando em Portugal apenas no segmento das Grandes Empresas.