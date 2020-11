Abertura antecipada de supermercados no fim de semana gera polémica

Foto: Rafael Marchante - Reuters

As lojas Pingo Doce vão abrir às 6h30; as do Continente às 8h00.



O Governo está a ser pressionado para clarificar as condições de abertura de todo o comércio.



O presidente da Área Metropolitana do Porto, por exemplo, diz que a decisão dos supermercados é uma "paródia".