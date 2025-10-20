Abstenção socialista no OE não aproxima posições com AD. "Há um mar que nos afasta"

"Nós somos a alternativa. Saímos das últimas eleições autárquicas - de forma clara - como a única alternativa ao bloco de direita", disse, durante as jornadas parlamentares do PS, Eurico Brilhante Dias.Em Penafiel, numa intervenção que antecipou um debate dedicado ao tema "Serviços Públicos e Território", o presidente do grupo parlamentar deu como exemplo a descida do IRC ou a proposta do Governo para alterar as leis do trabalho como pontos de divergência entre os socialistas e a AD."Há um mar que nos afasta. Há uma distância evidente entre uma proposta assente em reduções de impostos de forma cega, em flexibilização e precarização do trabalho e alguém, como o PS, que valoriza, que qualifica a oferta e que procura um crescimento com coesão social e territorial", defendeu.No mesmo sentido, Eurico Brilhante Dias assinala que o país vive, hoje em dia, numa "opção clara" do ponto de vista político, em que o Governo liderado por Luís Montenegro tem vindo a governar e a legislar "acima de tudo com a extrema-direita"."Este Orçamento do Estado traz-nos não apenas uma redução de IRS - em que o PS se absteve no início da legislatura -, mas uma descida de IRC transversal para todos os setores", aponta o líder parlamentar, que salienta ainda que a opção política fundamental do Governo é a de que os objetivos de crescimento económico serão alcançáveis com reduções transversais do IRC.Eurico Brilhante Dias aponta divergências de fundo com a AD na redução do imposto e justifica que os socialistas não seguem a mesma linha: "O IRC é pago por um conjunto particularmente diminuto de empresas - com especial destaque para empresas de grande dimensão - e, em muitas circunstâncias, para empresas que são rentistas e que vivem do mercado interno".