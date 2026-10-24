Acampada de Lisboa contabiliza 130 tendas no Rossio

A contabilização das pessoas que pretendem dormir nas tendas foi feita em reunião de delegados dos grupos de afinidade dos campistas da Acampada de Lisboa.

No início desta reunião, que começou pelas 22:00 em frente às tendas montadas junto à estátua de D. Pedro IV, os organizadores reforçaram que, a partir das 00:30, há risco de detenção por parte da polícia.

Para acompanhar o evoluir da situação e decidir como agir, decidiram voltar a reunir-se às 23:30.

Antes da acampada, milhares de pessoas participaram na manifestação "Não temos casa, montamos tendas!", que partiu do Marquês de Pombal, em direção à Praça do Rossio, onde, desde o passado sábado, a Acampada de Lisboa se tem reunido todos os dias, à exceção de sexta-feira, quando se concentrou no Bairro do Condado para exigir medidas para resolver a crise da habitação.

Nas exigências concretas ao Governo, a Acampada de Lisboa pretende a reversão da lei do arrendamento, o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional e que seja travada a aquisição de habitação por parte de fundos imobiliários.

Além disso, é ainda exigido o aumento de habitação pública, a aplicação de tetos às rendas, além da iniciativa pública de recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais.

Lusa