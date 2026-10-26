Acampada de Lisboa decidiu desmobilizar do Rossio

Na discussão, cerca de 70 pessoas estavam disponíveis para ficar com tendas e perto de uma centena queriam passar a noite na praça, mas os promotores da acampada consideraram que o foco deve ser as vigílias de apoio aos detidos nos últimos dias.

O movimento está a apelar à realização de vigílias populares no Campus da Justiça para acompanhar os interrogatórios judiciais aos manifestantes detidos pela polícia, que se vão realizar na segunda e terça-feira.

As equipas de logística e de cuidados da acampada solicitaram voluntários para organizar os apoios às ações a realizar nos próximos dias.

Apesar da decisão da assembleia popular, é esperado que muitas pessoas permaneçam na Praça do Rossio de forma não organizada.