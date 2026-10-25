Acampada de Lisboa diz que PSP vai intervir mas manifestantes pretendem resistir
O movimento Acampada de Lisboa pelo direito à habitação disse hoje, pelas 00:30, que a polícia avisou que vai intervir esta noite, após diálogo com os manifestantes, que pretendem resistir com tendas montadas no Rossio.
Em declarações aos jornalistas no local, Adriana Lima, uma das porta-vozes da Acampada de Lisboa, disse que a decisão sobre como agir perante uma possível intervenção policial foi tomada de forma coletiva e tendo em conta a segurança coletiva, nomeadamente a possibilidade de desmobilizar ou resistir.
"As decisões são sempre tomadas tendo em conta a segurança de toda a gente [...]. Não queremos que ninguém seja detido, não queremos que ninguém seja agredido", afirmou.
A mesma porta-voz indicou que estão montadas "mais de 150 tendas" e centenas de pessoas pretendem pernoitar.
Nas exigências concretas ao Governo, a Acampada de Lisboa pretende a reversão da lei do arrendamento, o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional e que seja travada a aquisição de habitação por parte de fundos imobiliários.
Além disso, é ainda exigido o aumento de habitação pública, a aplicação de tetos às rendas - verdadeiramente acessíveis, além da iniciativa pública de recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais.
Lusa