Acampada de Lisboa diz que PSP vai intervir mas manifestantes pretendem resistir

Em declarações aos jornalistas no local, Adriana Lima, uma das porta-vozes da Acampada de Lisboa, disse que a decisão sobre como agir perante uma possível intervenção policial foi tomada de forma coletiva e tendo em conta a segurança coletiva, nomeadamente a possibilidade de desmobilizar ou resistir.

"As decisões são sempre tomadas tendo em conta a segurança de toda a gente [...]. Não queremos que ninguém seja detido, não queremos que ninguém seja agredido", afirmou.

A mesma porta-voz indicou que estão montadas "mais de 150 tendas" e centenas de pessoas pretendem pernoitar.

Nas exigências concretas ao Governo, a Acampada de Lisboa pretende a reversão da lei do arrendamento, o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional e que seja travada a aquisição de habitação por parte de fundos imobiliários.

Além disso, é ainda exigido o aumento de habitação pública, a aplicação de tetos às rendas - verdadeiramente acessíveis, além da iniciativa pública de recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais.

Lusa