Acampada do Porto decide voltar a montar tendas na Praça D. João I

Sob o manto de luz branca do Teatro Rivoli, a maioria dos presentes na assembleia popular de hoje votaram a favor de ficarem a acampar esta noite na Praça D. João I.

Também foi aprovado que fossem montadas as tendas.

O mesmo foi decidido em Lisboa, onde já estão dezenas de tendas montadas.

Questionada pela agência Lusa, a PSP já avisou que não vai permitir que as tendas dos manifestantes pelo direito à habitação fiquem montadas durante a noite, referindo que vai intervir caso "o acampamento ilegal" se mantenha.

Milhares de pessoas participaram na manifestação "Não temos casa, montamos tendas!", que partiu do Marquês de Pombal em direção à Praça do Rossio, onde, desde o passado sábado, a Acampada de Lisboa se tem reunido todos os dias, à exceção de sexta-feira, dia em que se concentrou no Bairro do Condado, para exigir medidas para resolver a crise da habitação.

Os protestos pelo direito à habitação realizaram-se hoje também em outras cidades do país, nomeadamente no Porto onde também participaram milhares de pessoas.

Duas semanas após o início, no Porto, os protestos pelo direito à habitação cumprem a promessa de continuar nas ruas até que o Governo deixe cair a nova lei das rendas e adote medidas como o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional, a proibição de compra de habitação por parte de fundos imobiliários, o aumento de habitação pública, a aplicação de tetos às rendas e a recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais.

Em 15 de outubro, o movimento que protestava no Porto, com uma acampada, denunciou uma carga policial violenta durante a madrugada que causou ferimentos em 39 dos participantes, dois dos quais ficaram em estado grave, e em um polícia. Em Lisboa, as autoridades removeram dezenas de tendas do Rossio ao início da manhã de terça-feira e detiveram 55 manifestantes, que serão presentes a juiz dia 27.

Lusa