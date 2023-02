Acesso ao portal E-fatura já funciona sem constrangimentos

O portal registou perturbações no serviço, no último dia para validar faturas de despesas realizadas no ano passado e registar as que estavam em falta.



As dificuldades no acesso podem ter estado relacionadas com a sobrecarga de utilizadores, uma vez que o prazo para validação das faturas terminou precisamente ontem.



Contactado pela RTP, o Ministério das Finanças não confirma os constrangimentos, nem adianta se equaciona prolongar o prazo de validação das faturas.



Este ano a data limite já tinha sido alargada dois dias.