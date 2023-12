Acionistas da Global Media acusam World Opportunity Fund de incumprimento

"Existe uma situação de manifesto incumprimento por parte do World Opportunity Fund, Ltd quanto a obrigações relevantes dos contratos, que, ao não ter ocorrido, teria permitido o pagamento dos salários e o cumprimento de outras responsabilidades da empresa", sustentam estes acionistas num comunicado.

No "esclarecimento aos acionistas" hoje divulgado, Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira garantem que irão "recorrer a todos os meios ao seu dispor para exercer os direitos legais e contratuais que lhes assistem" e "de tudo fazer quanto estiver ao seu alcance para restaurar a credibilidade do GMG e das suas marcas, honrando a história do grupo".

ERC acompanha

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) disse hoje que "continua a acompanhar com preocupação" a situação no Grupo Global Media e a incerteza sobre as condições de trabalho dos seus profissionais.



"A grave perturbação que atinge os órgãos de comunicação social que constituem o grupo, entre os quais se encontram vários meios históricos e de referência, suscita apreensões sérias do regulador ao nível da preservação do pluralismo no sistema mediático nacional", refere o regulador para o setor em comunicado hoje divulgado.



No documento, a ERC acrescenta que pediu ao grupo informação adicional sobre o cumprimento das obrigações de transparência da titularidade, "de modo a esclarecer dúvidas relativas à propriedade e responsabilidade pelo controlo deste grupo de média".



Nesse sentido, o regulador reitera que "está a prosseguir todas as medidas que entende serem úteis e adequadas, no exercício estrito das suas competências de regulação e supervisão".