Acionistas da NOS aprovam pagamento de dividendo de 27,8 cêntimos por ação

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS refere que foi aprovada a aplicação e distribuição do resultado líquido relativo a 2019, o que inclui o "pagamento de um dividendo de 0,278 Euros por ação (relativamente ao número total de ações emitidas), no montante de 143.214.863,64 euros, e transferência para reservas livres, do remanescente do resultado líquido distribuível, o montante de 153.886.479,86 euros".

O dividendo estará a pagamento no dia 03 de julho.

"A partir do dia 01 de julho de 2020 (inclusive) as ações da NOS serão transacionadas em bolsa sem conferirem direito ao referido pagamento de dividendo", adianta a operadora de telecomunicações.

Foi ainda aprovado o "pagamento aos administradores (...) do montante de 1.285.032,00 euros, de acordo com o critério estabelecido pelo Conselho de administração", lê-se no comunicado.

O relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidadas, relativos ao ano passado, o "voto de louvor e confiança a todos e a cada um dos membros do Conselho de Administração e da sua Comissão Executiva, do Conselho Fiscal, e do Revisor Oficial de Contas da Sociedade" e ratificação da cooptação dos administradores Ana Rita Ferreira Rodrigues Cernadas, Cristina Maria de Jesus Marques e José Carvalho de Freitas, para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021) foram também aprovadas.

Em 23 de janeiro três administradores não executivos da NOS ligados à empresária Isabel dos Santos, entre os quais o presidente do Conselho de Administração, Jorge de Brito Pereira, apresentaram a renúncia aos cargos, no âmbito do Luanda Leaks.

Em reunião magna por videoconferência, os acionistas aprovaram também a nomeação do administrador Ângelo Paupério para presidente do Conselho de Administração para completar o atual mandato (2019-2021), bem como a eleição de José Fernando Oliveira de Almeida Côrte-Real para a Comissão de Vencimentos para completar o mandato em curso, entre outros pontos.

No ano passado, o lucro da NOS subiu 4,2%, face ao ano anterior, para 143,5 milhões de euros.