Acionistas da REN aprovam distribuição de 104 milhões de euros em dividendos

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Rodrigo Costa indicou que os acionistas aprovaram "a aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2024", que se situou em 152,5 milhões de euros, um aumento de 2,2% face ao ano anterior.

Deste valor, 68,7%, ou seja, 104 milhões, vai ser distribuído em dividendos aos acionistas.

Tendo em conta que a REN procedeu à distribuição antecipada de dividendos, no montante de 42,7 milhões de euros - correspondente ao valor de 0,064 euros por ação e conforme aprovado pelo Conselho de Administração no dia 06 de março deste ano -, será agora distribuído o remanescente de 62 milhões de euros, "o que equivale à distribuição de um valor de dividendo bruto por ação de 0,093 euros", segundo o mesmo comunicado.

Além disso, foi aprovado "para distribuição a trabalhadores da REN e das suas subsidiárias" um montante de 4,8 milhões de euros que, "devido às regras contabilísticas em vigor, já se encontra refletido no resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2024", esclarece a empresa que gere as redes energéticas nacionais.

Outro dos pontos aprovados, além do voto de apreciação e de louvor ao Conselho de Administração, foi a autorização para a equipa de gestão" distribuir até ao final do exercício de 2025 reservas acumuladas disponíveis para distribuição aos acionistas, cumpridas que estejam as condições previstas na proposta apresentada pelo Conselho de Administração".