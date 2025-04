Acionistas da Stellantis aprovam pagamento de 23,1 milhões de euros a ex-CEO Carlos Tavares

O relatório de remuneração relativo a 2024 foi aprovado com 66,9% dos mais dos 1.557,6 milhões de votos pelos acionistas que participaram na assembleia-geral, que decorreu hoje em Amesterdão, Países Baixos.

Os acionistas têm sido geralmente contrários às remunerações propostas nos últimos anos. Em 2022, 52% dos votos foram contra, baixando para 48% em 2023 e 30% no ano passado, ainda que nenhuma das votações contra tenha impedido estes pagamentos.

A política de remuneração do grupo, um dos maiores do mundo, tem sido criticada por alguns acionistas, tendo a AllianzGI -- com menos de 1% - anunciado que iria votar contra este ponto no encontro de hoje.

Na abertura, o `chairman` da Stellantis, John Elkann, admitiu que 2024 "não foi um bom ano" para a gigante automóvel.

A Stellantis, que agrupa 14 marcas na Europa e na América, como Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Chrysler e Jeep, obteve lucros de 5.520 milhões de euros em 2024, que comparam com 18.625 milhões de euros no ano anterior.

"Deixem-me começar por dizer que 2024 não foi um bom ano para a Stellantis. As razões para isso foram em parte por nossa causa, o que torna isto ainda mais desapontante", afirmou.

Apesar dos resultados abaixo do esperado, as contas de 2024 foram aprovadas por 99,8% dos votos expressos, uma percentagem que também aprovou a distribuição de dividendos.

No início da sua intervenção, Elkann, herdeiro da família Agnelli, recordou a saída do antigo presidente executivo (CEO) do grupo, Carlos Tavares, no final de dezembro.

Segundo o presidente do Conselho de Administração (`chairman`) do grupo que nasceu da fusão entre a PSA e a Fiat-Chrysler, em 2020, Carlos Tavares, "em desalinhamento com o quadro" de diretores da Stellantis.

Além dos 23,1 milhões de euros referentes ao exercício, Carlos Tavares deverá receber dois milhões de euros de indemnização e um bónus de 10 milhões de euros pela "concretização de um marco na transformação da empresa".

A Proxinvest criticou o pagamento de uma indemnização a um gestor que se demitiu. "Uma vez que a saída foi voluntária (...), não deveria ter sido paga qualquer indemnização ao executivo", defendeu a empresa.

Elkann voltou a apontar o primeiro semestre como data para a nomeação de um novo CEO e que, até lá, devem ser tomadas ações importantes e decisivas para garantir que a Stellantis "está na posição mais forte possível".

O caminho passa por reduzir `stocks`, fortalecer as regiões e trabalhar mais perto junto das redes de comercializadores, fornecedores e sindicatos.