Acionistas da Tesla aprovam plano de remuneração de um bilião de dólares para Elon Musk

A remuneração é equivalente ao PIB de vários países, superando o da Irlanda, Suécia, Argentina e também o de Portugal.

Elon Musk: What we're about to embark upon is not merely a new chapter of the future of Tesla, but a whole new book and Optimus is a fundamental part of that



The scale of Optimus, like I said, that's really going to be something else



I think it's going to be the biggest product… pic.twitter.com/DKIbCnwSwN — X Freeze (@XFreeze) November 6, 2025

Se o CEO atingir todas as metas, terá direito a 12% das ações, o que equivale a um bilião de dólares, embora os pagamentos obrigatórios reduzam o valor para 878 mil milhões de dólares.

Os acionistas da Tesla acabam de aprovar um plano de remuneração de um bilião de dólares para o CEO Elon Musk, naquele que é o maior pacote de remuneração corporativa da história. Mas para isso o magnata terá de cumprir uma série de metas ambiciosas.A votação mostra que a grande maioria dos acionistas acreditam que Musk pode liderar a empresa numa era que será dominada pela robótica e pela inteligência artificial."Obrigado a todos ", disse Musk, após dançar brevemente no palco ao lado dos robôs Optimus da empresa.No entanto, para poder receber este pacote salarial bilionário, o CEO da Tesla precisa de cumprir uma série de metas ambiciosas para a empresa.Os objetivos de Musk para a próxima década incluem a entrega de 20 milhões de veículos, ter um milhão de robôs-taxi em funcionamento e a venda de um milhão de robôs e um lucro operacional de até 400 mil milhões de dólares.Se atingir cada uma das etapas, Musk arrecada um por cento das ações da Tesla.Depois de agradecer aos acionistas, Elon Musk fez uma série de promessas em palco, desde o início da produção do Cybercab, o robô-taxi, em abril, até à apresentação da próxima geração do desportivo elétrico Roadster.O CEO da Tesla afirmou ainda que a Tesla precisaria de "uma gigantesca fábrica de chips" para produzir chips de inteligência artificial (IA) e que deveria considerar trabalhar com a Intel.Os acionistas também reelegeram três administradores do conselho da Tesla, votaram a favor de eleições anuais para todos os membros do conselho e aprovaram um plano de remuneração de substituição para o pacote anterior de Musk, que está a ser contestado em tribunal."Outras assembleias de acionistas são um tédio, mas as nossas são incríveis", disse Musk. "Quer dizer, vejam só isto. É sensacional”.