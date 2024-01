Ações da Baidu caem para mínimos de 2022 devido a alegada ligação da IA ao Exército

As ações caíram 11,18%, para cerca de 100,9 dólares de Hong Kong (11,78 euros), a meio da sessão de hoje na Bolsa de Valores de Hong Kong.

Um artigo publicado na sexta-feira pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post afirma que um centro de investigação da divisão de guerra cibernética do Exército de Libertação Popular (PLA) tinha efetuado testes do seu sistema de IA no Ernie e no Spark, desenvolvido pela iFlyTek.

O relatório indica que os investigadores estavam a utilizar sistemas comerciais semelhantes ao ChatGPT para treinar programas militares, visando lidar com "inimigos humanos imprevisíveis", citando um estudo publicado em dezembro numa revista académica chinesa.

A empresa de tecnologia rejeitou a informação e afirmou não ter "qualquer afiliação ou associação" com o centro de investigação: "Não temos conhecimento desse projeto de investigação e, se o nosso modelo de linguagem de grande dimensão (LLM) foi utilizado, teve de ser a versão disponível publicamente `online`".

De acordo com a Bloomberg, a reação dos investidores deve-se ao receio de que Washington imponha novas sanções às empresas chinesas para tentar impedir este tipo de colaborações, no meio das tensões geopolíticas entre as duas grandes potências mundiais.

A Baidu lançou o seu Ernie Bot - o primeiro dos grandes chatbots de IA a surgir na China em resposta ao ChatGPT - em março do ano passado, e abriu-o ao público em agosto, acumulando mais de 100 milhões de utilizadores desde então.