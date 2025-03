Ações da chinesa Mixue estreiam-se na bolsa de Hong Kong com valorização de 40%

As ações abriram com um aumento de 29,4%, em relação ao preço de pré-abertura, de 202,5 dólares de Hong Kong (24,99 euros) e, a meio da sessão, estavam a subir 40,05%.

Esta situação contrasta com a tendência de outras empresas rivais locais que também abriram o capital no ano passado e que, após o entusiasmo inicial, registaram fortes quedas, face à intensa concorrência no setor.

A Mixue afirmou na sexta-feira que a procura das suas ações foi 5.258 vezes superior ao número de ações oferecidas, o que a torna uma das operações de oferta pública inicial (OPI) mais bem-sucedidas na história da bolsa de valores da antiga colónia britânica.

A empresa sediada em Zhengzhou, centro da China, angariou 3,455 mil milhões de dólares de Hong Kong (426,5 milhões de euros) com a OPI.

A Mixue, que se concentra especialmente nos populares "bubble teas" (chá com leite e bolas de tapioca), cones de gelado ou refrigerantes, tinha mais de 46.000 lojas em todo o mundo no final de 2024, mais do dobro do número no final de 2021, o que atesta a sua rápida expansão, graças ao modelo de produtos baratos.

Estes números ultrapassam nomes globais mais conhecidos, como a McDonald`s e a Starbucks, que são os únicos a ultrapassar a marca das 40.000 lojas em todo o mundo.

O salto da Mixue do quarto para o primeiro lugar da tabela ocorreu no final do terceiro trimestre de 2024, segundo a consultora Momentum Works, de Singapura, que recorda que a grande maioria dos pontos de venda se situa na China, com apenas cerca de 4.800 espalhados por países da região, como Vietname, Malásia e Tailândia.

No entanto, a cadeia chinesa continua a ser a quarta maior do mundo em termos de vendas no setor global de bebidas: os 6,59 mil milhões de dólares (6,28 mil milhões de euros) que vendeu em 2023 colocam-na atrás da Starbucks, da Inspire Brands - proprietária da Dunkin` Donuts e da Baskin-Robbins - e da Tim Hortons.

A Mixue concentra-se em bebidas de baixo custo, mantendo os preços dos produtos geralmente abaixo dos 10 yuan (1,31 euros), um segmento em que espera um crescimento anual composto de 17,6%, até 2028, altura em que este mercado atingirá o equivalente a cerca de 160 mil milhões de dólares (152 mil milhões de euros).