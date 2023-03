Ações da EDPR resultantes de aumento de capital admitidas à negociação em bolsa

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDPR refere que hoje "foram criadas na Central de Valores Mobiliários 50.968.400 ações ordinárias e escriturais representativas do capital social da EDPR" e que "tais ações foram admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon em virtude do aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração" da energética em 02 de março e registado no Registo Comercial das Astúrias em 03 de março.

"As novas ações são fungíveis com as outras ações da EDPR e conferem aos seus titulares, a partir da data da respetiva emissão, os mesmos direitos que as outras ações existentes antes do aumento de capital", adianta.

Também a EDP - Energias de Portugal comunicou que a sua subsidiária, a EDPR, detida em 71,20%, anunciou hoje que as ações foram admitidas à negociação.

No início do mês, a administração da EDPR aprovou um aumento de capital sem direitos de preferência, através de um `accelerated bookbuilding` (ABB), na sequência do anúncio de um acordo com um fundo de Singapura.

Na sequência da entrega das novas ações, no âmbito do aumento de capital, a EDPR estará sujeita a um `lock-up` de 90 dias.

A EDP Renováveis e o fundo soberano de Singapura vão celebrar um acordo de investimento, que prevê um aumento de capital de 1.000 milhões de euros, para financiar parcialmente o novo plano de negócios, foi anunciado no início do mês.