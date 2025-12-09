Economia
Ações da Galp caem 11,85% desde a abertura da bolsa de Lisboa
As ações da Galp caíam 11,85% na bolsa de Lisboa após anunciar que chegou a um acordo com a francesa Total sobre um projeto de exploração de petróleo em Mopane, na Namíbia.
Pelas 12:25 (hora de Lisboa) as ações da petrolífera portuguesa fixavam-se nos 15,28 euros por ação, tendo chegado aos 14,67 euros por ação desde o início da sessão.
Esta evolução ocorre depois de a petrolífera portuguesa ter informado que chegou a um acordo com a TotalEnergies para que esta adquira uma participação de 40% no seu projeto em Mopane, na Namíbia, em troca de uma participação de 10% e outra de 9,4% em projetos da petrolífera francesa no país africano.
