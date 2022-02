Ações da Galp Energia acentuam queda e caem quase 5%

Cerca das 12:20 em Lisboa, as ações da Galp Energia cotavam-se a 9,53 euros, contra 9,98 euros na abertura e 10 euros no fecho de sexta-feira, depois de terem mudado de mãos hoje cerca de 1,275 milhões de `papéis` no valor total de cerca de 12,5 milhões de euros.

A Galp anunciou hoje que em 2021 obteve um lucro de 457 milhões de euros, depois dos prejuízos de 42 milhões no ano anterior, segundo os resultados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com os dados hoje divulgados, o resultado ajustado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 48% em 2021 para 2.322 milhões de euros, enquanto o `cash flow` operacional ajustado (OCF) aumentou 49% em termos homólogos para 1.852 milhões de euros, suportado pelos fortes resultados do `Upstream`.

O principal índice da bolsa, o PSI20, inverteu a tendência da abertura a meio da manhã e estava à mesma hora a cair 2,22% para 5.507,71 pontos, com 18 `papéis` a recuarem e um a subir de cotação.

Aos títulos da Galp seguiam-se os da Altri e do BCP, que recuavam 3,74% para 5,67 euros e 3,08% para 0,19 euros.

Na Europa, as principais bolsas também inverteram a tendência da abertura, estando a negociar em baixa.