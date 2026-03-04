Ações da NOS a subir mais de 6% para 5,33 euros

Cerca das 13:12, as ações da operadora lideravam os ganhos do principal índice da bolsa portuguesa.

Na conferência de imprensa de resultados hoje, na sede da NOS, em Lisboa, o presidente executivo (CEO) adiantou que a empresa, quando decide os dividendos, tem que ter uma perspetiva do ano", do que foi a evolução de caixa e o que foram os resultados do ano.

Tal "permite-nos, com confiança, reforçar o dividendo", acrescentou Miguel Almeida.

Na terça-feira, o Conselho de Administração da NOS aprovou uma proposta à próxima assembleia-geral de um pagamento de dividendo ordinário por ação de 35 cêntimos, em linha com o último ano, representando um dividend yield ordinário de 8,7%.

"Considerando o FCF não recorrente gerado em 2025, e a estrutura de capital conservadora, o Conselho de Administração aprovou ainda uma proposta para a assembleia-geral de um dividendo extraordinário de 10 cêntimos por ação", referiu a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Após o pagamento deste dividendo, a NOS manterá uma sólida estrutura de capital", referiu a empresa no comunicado, e "mantém o firme compromisso de continuar a distribuir um nível atrativo de dividendos, em paralelo com a preservação de uma estrutura de capital sólida e de flexibilidade financeira para continuar a criar valor para os acionistas de forma sustentável".

O lucro da NOS recuou 9,6% no ano passado, face a 2024, para 245,9 milhões de euros, devido ao menor volume de resultados não recorrentes em 2025.

"A redução explica-se pelo menor volume de resultados não recorrentes em 2025 face a 2024", explica a NOS, em comunicado, salientando que "o resultado líquido excluindo efeitos não recorrentes cresceu 29,3% para 241,5 milhões de euros".